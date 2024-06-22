Об этом сообщили в пресс-службе Европола 21 июня.

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В Испании задержали подозреваемых в сексуальной эксплуатации украинок

В Европоле рассказали, что преступная группа, которая действовала с 2020 года, вербовала женщин в интернете, преимущественно через соцсети. Они выдавали себя за менеджеров кадрового агентства. Так, жертвами преступников были преимущественно украинки, но злоумышленники также эксплуатировали гражданок Беларуси. Им предлагали законную работу в индустрии развлечений и туризма.

Женщин привозили в Испанию с туристическими визами, обещая должности хостес и администратора. На месте украинок призывали подавать документы на временную защиту в связи с войной в Украине, после чего они получали вид на жительство в Испании.

Однако вместо обещанного трудового договора потерпевших подвергали сексуальной эксплуатации в испанском ночном клубе в Эль-Эхидо (Альмерия). Сами же злоумышленники получали огромные незаконные доходы.

Жертв размещали в трех домах, предоставленных одним лицом, которая руководила ночным клубом. Изолируя жертв от остального общества, торговцы людьми пытались минимизировать риски разоблачения полицией или побега женщин, что позволяло им удерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв,

– рассказали детали в Европоле.

В конце концов, была разоблачена схема и задержаны 5 человек, включая вероятного лидера группы. Среди задержанных – гражданин Испании, 2 россиян и 2 граждан Украины.



В Испании задержали подозреваемых в сексуальной эксплуатации украинок / Фото Европол

Также полиция изъяла "два роскошных автомобиля, наличные, электронное оборудование, трудовые договоры на работу в сфере услуг и другие различные документы, связанные с клубом, где эксплуатировались жертвы".



Преступники получали огромные незаконные доходы / Фото Европол



В Испании арестовали 5 злоумышленников, подозреваемых в сексуальной эксплуатации украинок / Фото Европол

Подчеркнем, что следователи уже установили по меньшей мере 14 женщин, пострадавших от сексуальной эксплуатации.