Для нас есть и будет проблема вернуть по меньшей мере 2 миллиона граждан Украины. Подробнее о возвращении украинских беженцев 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Динамика стремительно увеличивается

История показывает, что восстановление после кризисов требует усилий и эти усилия должны прежде всего заключаться в человеческом ресурсе, который обеспечивает это восстановление. Социологическая группа "Рейтинг" в течение мая 2024 года опросила 17 тысяч украинцев, которые находятся на территории Украины, но имеют знакомых, или родственников за границей. Среди всех украинцев 40% ответили, что таких родственников, знакомых и близких они имеют и компетентны говорить об их будущей судьбе. Их спросили, планируют ли их родные возвращаться в Украину.

В 32% случаев беженцы готовы вернуться в Украину, но только после окончания войны. Вообще не планируют возвращаться 31% и 19% еще не решили,

– сказал Вигиринский.

По его словам, если смотреть в динамике показателей по состоянию допустим на 2022 – 2023 года, то крайне мало кто в 2022 году отвечал, что не планирует вернуться, уже несколько больше в 2023, а в 2024 году это уже треть.

Есть недостаточная последовательность и стратегичность государственной политики

Социологи отмечают, что с каждым годом количество людей, которая не планирует возвращаться будет увеличиваться в среднем на 20%. Украина как государство ускорила этот процесс мерами, которые касаются мужчин, находящихся за рубежом, а также мероприятий по консульскому обслуживанию по предоставлению услуг.

Мы вроде бы устами военно-политического руководства говорим об объединении украинцев и возвращении их из-за границы, даже если не сегодня, то после завершения войны, а с другой стороны, этими же уставами говорим о том, что это несправедливо, что они там находятся,

– отметил политолог.

Впрочем, мы не сильно препятствовали их отправке за границу, когда происходило полномасштабное вторжение. Тогда не было разделения на мужчин, женщин, детей, стариков и тому подобное. Здесь есть определенная недостаточная последовательность и стратегичность государственной политики, но сейчас власть апеллирует к несправедливости того, что они находятся там, а потом приедут и будут жить в Украине.

Обратите внимание! Ранее МИД Украины ограничило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18 – 60 лет за рубежом, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как пояснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Сейчас МИД восстанавливает предоставление консульских услуг для мужчин за рубежом.

Далее идем к политическим заявлениям о том, что якобы надо лишать таких мужчин определенных видов прав, гражданства, но это не решение в юридическом смысле, а лишь политическая риторика, которая озвучивается политиками, которые реализуют государственную власть. Соответственно человек, который не является глубоко юридически образованным живет страхами, фобиями, эмоциями.

Здесь такое впечатление, что мы сами себе системно вредим месседжами, которые озвучивают наши чиновники. Повлиять на их сегодняшнюю жизнь невозможно, поэтому нам нужно просто или отказаться от той риторики, которая вредит и не приносит пользу, или наработать какой-то альтернативный механизм взаимодействия,

– добавил Вигиринский.

Сейчас за рубежом находится примерно трети населения Украины, но это социальный актив, если с ним работать, а если от него отгораживаться, то это то, что не вернется.

Возвращение украинских беженцев