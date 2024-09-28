Дмитрий Лубинец сообщил, что получил данные о вероятном физическом, психологическом и сексуальном насилии в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине.

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Что говорят в ОВА о насилии над детьми

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека писал, что он инициировал совещание на высоком уровне, на котором должны были присутствовать представители ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что:

на место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОВА;

на время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы.

Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать о ходе расследования,

– заявил Максим Козицкий.

У полиции Львовской области сообщили, что 27 сентября заявление написала представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка. Она отметила, что работники одного из учебно-реабилитационных центров во Львовской области совершают насилие в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников заведения.

По данным правоохранителей, указанный центр посетили следователи, ювенальные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 7 лет,

– заявили в полиции.

Там отметили, что:

нескольких воспитанников центра переселили в другие заведения,

правоохранители сделали представление об отстранении от исполнения служебных обязанностей руководителя учреждения.

В полиции ответили на слова Дмитрия Лубинца о том, что якобы полиция не реагировала на обращения.

Информация об отсутствии реагирования полицией на заявления и сообщения в течение полугода не соответствует действительности – ведь других обращений о противоправных действиях, совершенные в отношении воспитанников указанного учебно-реабилитационного центра, в 2024 году в полицию Львовщины не поступало,

– заявили правоохранители.

Они также рассказали, что в 2023 году проверяли заведение из-за обращения представителя общественной организации относительно незаконных действий руководства заведения.

Во время проверки тогда создали комиссию с участием представителей департамента образования и науки Львовской ОВА и других представителей, однако описанные в обращении факты не подтвердились.