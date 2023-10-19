Пока неизвестно, было ли это убийство намеренным покушением. Отмечается, что Джамиля аш-Шанти была высокопоставленным членом ХАМАС.

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В Секторе Газа погибла Джамиля аш-Шанти

Сообщается, что во время израильского удара в Секторе Газа погибла член политического бюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти.

Согласно отчету, неясно, было ли это убийство умышленным покушением.

Обратите внимание! Джамиля аш-Шанти является первой женщиной, занимавшей должность члена политического бюро ХАМАС. Она считалась высокопоставленным членом ХАМАС.

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного боевика

Напомним, что недавно ЦАХАЛ ликвидировал палестинского высокопоставленного боевика Аймана Нофаля. Он также занимал должность члена Генерального военного совета ХАМАС.

В ЦАХАЛ Нофаля считали ответственным за теракты против израильтян и сотрудников сил безопасности страны и разработку и производство оружия.

Отмечалось, что устранение Нофаля явилось результатом совместных усилий Совместной службы безопасности Израиля и Управления военной разведки.