Жители села Вистря, что на Тернопольщине, ждут строительства защитной дамбы. В 2020 году большая вода из Днестра затопила село. Во время сильных паводков в июне десятки домов оказались в воде, подтопило огороды, люди передвигались по селу на лодках.

Лишь нескольким жителям села Вистря государство оказало помощь – 20 тысяч гривен. Однако крестьяне сегодня просят, чтобы им помогли в строительстве дамбы. Защитная насыпь, по их словам, убережет их жилье и огороды от подтопления.

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Сам проект строительства защитной дамбы разработали еще в 2019 году. Однако тогда на реализацию не нашли денег.

Мы писали и в Тернополь, и в Киев. В разные инстанции. Все говорили: "Как-то будет". И тут нас в 2020 году затопило,

– рассказала сельская голова Александра Грицак.

Только этой осенью, когда село вошло в объединенную громаду, строительство дамбы наконец решили реализовать. Местные заверили, что лучше государство один раз построит крепкую дамбу, чем каждый раз будет помогать подтопленным.

"Если нам предоставят технику – люди придут и помогут", – заверил староста села Вистря Михаил Куриляк.



Вода затекает даже в дома / Скриншот с видео

Дамбу все-таки построят

Председатель объединенной общины рассказал, что на строительство защитного вала нужно более 1,5 миллиона гривен.



Люди страдают от наводнений / Скриншот с видео

Эти деньги согласился выделить областной совет. Все необходимые документы уже подписаны, и в 2021 году дамбу в Вистря все-таки построят.

Проект рассчитан на год, он не многострочный. За 1 – 2 месяца должны бы это завершить,

– заметил председатель Коропецкой ОТГ Николай Тымкив.

Также в общине решили восстановить уже существующую дамбу на другом краю села. Со временем земляная насыпь вдоль Днестра просела и не сдерживает наплыв воды, который идет при наводнении.