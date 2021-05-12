В Таджикистане зафиксировали масштабный сход селевых потоков: есть погибшие
В Таджикистане бушует стихийное бедствие. Там 11 мая сильные ливни вызвали сход селевых потоков. Погибло уже 9 человек. Материальный ущерб понесли по меньшей мере 15 районов страны.
Источник:"Радио Свобода" в Таджикистане
Некоторые жители винят во всем власть. Они считают, что к произошедшему должным образом не подготовились.
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Известно о том, что в районе Шамсиддин Шохин погибли 3 члена семьи. Их имена пока не разгласили, однако известно, что жертвы были такого возраста:
- 39 лет;
- 29 лет;
- 10 лет.
В городе Кулябе погибло 3 человека. Они также находились в заблокированном автомобиле, который впоследствии снес поток.
Также погиб 34-летний водитель грузового автомобиля. Восьмой жертвой стал 26-летний житель Гиссара. Он был пастухом. О девятой жертве пока ничего неизвестно.
Сход селевых потоков в Таджикистане: смотрите видео
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