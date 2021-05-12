В Таджикистане бушует стихийное бедствие. Там 11 мая сильные ливни вызвали сход селевых потоков. Погибло уже 9 человек. Материальный ущерб понесли по меньшей мере 15 районов страны.

Некоторые жители винят во всем власть. Они считают, что к произошедшему должным образом не подготовились.

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Известно о том, что в районе Шамсиддин Шохин погибли 3 члена семьи. Их имена пока не разгласили, однако известно, что жертвы были такого возраста:

39 лет;

29 лет;

10 лет.

В городе Кулябе погибло 3 человека. Они также находились в заблокированном автомобиле, который впоследствии снес поток.

Также погиб 34-летний водитель грузового автомобиля. Восьмой жертвой стал 26-летний житель Гиссара. Он был пастухом. О девятой жертве пока ничего неизвестно.

Сход селевых потоков в Таджикистане: смотрите видео

Важно! Масштабный сход селевых потоков произошел в августе 2020 года в Турции. Тогда из-за сильных ливней погибли 4 человека, еще 12 пропали без вести.