У Таджикистані зафіксували масштабне сходження селевих потоків: є загиблі
У Таджикистані вирує стихійне лихо. Там 11 травня сильні зливи спричинили сходження селевих потоків. Загинуло вже 9 людей. Матеріальних збитків зазнали щонайменше 15 районів країни.
Джерело:"Радіо Свобода" у Таджикистані
Деякі жителі звинувачують у всьому владу. Вони вважають, що до події належно не підготувались.
Важливо Сходження лавин в Альпах: кількість жертв трагедії зросла до 7
Відомо про те, що в районі Шамсіддін Шохін загинули 3 члени сім'ї. Їхні імена наразі не розголосили, однак відомо, що жертви були такого віку:
- 39 років;
- 29 років;
- 10 років.
В місті Кулябі загинуло 3 людини. Вони також перебували в заблокованому автомобілі, який згодом зніс потік.
Також загинув 34-річний водій вантажного автомобіля. Восьмою жертвою став 26-річний житель Гиссара. Він був пастухом. Про дев'яту жертву наразі нічого невідомо.
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