Вулиці перетворились на місиво з машин і каміння: в Туреччині зійшли селеві потоки – фото, відео
На північному сході Туреччини через сильні зливи зійшли селеві потоки з уламками скель і камінням. В результаті стихійного лиха четверо людей загинули, ще 12 зникли безвісти.
До постраждалого регіону провінції Гіресун прибув глава МВС Туреччини Сулейман Сойл, повідомляє агентство Anadolu.
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Що відомо про сходження селевих потоків в Туреччині
- Селі спричинили потужні зливи, які не вщухають в регіоні. Метеорологи кажуть про небезпеку нових сходжень, оскільки за прогнозами дощі триватимуть.
- Низка доріг місцевого значення зруйновані селевими потоками і обвалами. Крім того, є села зв'язок з якими повністю втрачений. Інформація про ситуацію там ще не надходила.
- Міністр внутрішніх справ висловив сподівання, що зниклих безвісти людей відшукають. Рятувальні роботи, попри негоду, не припиняться.
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Сходження селевих потоків у Туреччині / Фото Anadolu
Глава МВС Туреччини в постраждалому районі / Фото Anadolu