На північному сході Туреччини через сильні зливи зійшли селеві потоки з уламками скель і камінням. В результаті стихійного лиха четверо людей загинули, ще 12 зникли безвісти.

До постраждалого регіону провінції Гіресун прибув глава МВС Туреччини Сулейман Сойл, повідомляє агентство Anadolu.

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Що відомо про сходження селевих потоків в Туреччині

Селі спричинили потужні зливи, які не вщухають в регіоні. Метеорологи кажуть про небезпеку нових сходжень, оскільки за прогнозами дощі триватимуть.

Низка доріг місцевого значення зруйновані селевими потоками і обвалами. Крім того, є села зв'язок з якими повністю втрачений. Інформація про ситуацію там ще не надходила.

Міністр внутрішніх справ висловив сподівання, що зниклих безвісти людей відшукають. Рятувальні роботи, попри негоду, не припиняться.

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Сходження селевих потоків у Туреччині / Фото Anadolu



Глава МВС Туреччини в постраждалому районі / Фото Anadolu