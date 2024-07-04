Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что сейчас чрезвычайно опасно размещать технику на расстоянии 10 – 15 километров вблизи линии боевого соприкосновения. Она с высокой вероятностью будет уничтожена. Это касается как Сил обороны Украины, так и российских оккупантов.

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Потери России выросли

Как отметил Селезнев, технику не всегда удается использовать. Поэтому оккупанты усиленно используют штурмы пехотой, как это в свое время осуществляла ЧВК "Вагнера". Вследствие этого россияне несут действительно серьезные потери, хоть и продвигаются местами на 100 – 200 метров.

Я смотрю на сводки от Генштаба. В течение последних недель отметка уничтоженных оккупантов не падала ниже тысячи. Путин бредит капитуляцией Украины и выдвигает абсурдные условия. А вот украинское войско получает все больше ресурсов для уничтожения вражеских сил и средств,

– отметил Селезнев.

Интересно, что иногда оккупанты сами случайно уничтожают собственную технику. 4 июня опубликовали видео, где снаряд взрывается прямо в стволе артиллерийской системы. Вероятно, это был зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 547 тысяч человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 8132 танков, 15600 боевых бронированных машин, 14777 артиллерийских систем, 1115 РСЗО, 878 средств ПВО и т.п.