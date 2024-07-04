Кроме личного состава ВСУ также уничтожают российскую технику. В общем оккупанты уже потеряли тысячи единиц техники и оружия, общую стоимость которых сложно оценить.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 547 470 (+1200) человек,

танков – 8 132 (+9),

боевых бронированных машин – 15 600 (+17),

артиллерийских систем – 14 777 (+65),

РСЗВ – 1 115 (+0),

средства ПВО – 878 (+2),

самолетов – 360 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 694 (+26),

крылатые ракеты – 2342 (+6),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 19 923 (+73),

специальная техника – 2468 (+4).



Потери России в войне на 4 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ