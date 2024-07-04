Окрім особового складу ЗСУ також нищать російську техніку. Загалом окупанти вже втратили тисячі одиниць техніки та зброї, загальну вартість яких складно оцінити.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 547 470 (+1200) осіб,

танків – 8 132 (+9),

бойових броньованих машин – 15 600 (+17),

артилерійських систем – 14 777 (+65),

РСЗВ – 1 115 (+0),

засоби ППО – 878 (+2),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 694 (+26),

крилаті ракети – 2342 (+6),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 923 (+73),

спеціальна техніка – 2468 (+4).



Втрати Росії у війні на 4 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ