Окрім особового складу ЗСУ також нищать російську техніку. Загалом окупанти вже втратили тисячі одиниць техніки та зброї, загальну вартість яких складно оцінити.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 547 470 (+1200) осіб,
  • танків – 8 132 (+9),
  • бойових броньованих машин – 15 600 (+17),
  • артилерійських систем – 14 777 (+65),
  • РСЗВ – 1 115 (+0),
  • засоби ППО – 878 (+2),
  • літаків – 360 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 694 (+26),
  • крилаті ракети – 2342 (+6),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 923 (+73),
  • спеціальна техніка – 2468 (+4).


Втрати Росії у війні на 4 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ