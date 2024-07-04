Окрім особового складу ЗСУ також нищать російську техніку. Загалом окупанти вже втратили тисячі одиниць техніки та зброї, загальну вартість яких складно оцінити.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 547 470 (+1200) осіб,
- танків – 8 132 (+9),
- бойових броньованих машин – 15 600 (+17),
- артилерійських систем – 14 777 (+65),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- засоби ППО – 878 (+2),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 694 (+26),
- крилаті ракети – 2342 (+6),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 923 (+73),
- спеціальна техніка – 2468 (+4).
Втрати Росії у війні на 4 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ