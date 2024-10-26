В Селидово россиянам не хватает техники

Сейчас на Покровском направлении у россиян сконцентрировано более 70 тысяч бойцов из состава двух группировок войск "Юг" и "Центр". Наиболее боеспособными являются именно представители "Центра", а точнее – подразделения 90-й ТД, 2-й, 41-й и 51-й общевойсковой армии. В частности, в районе Селидово активно привлечены силы 27-й МСД 2-й общевойсковой армии, 114-я ОМСБр 51-й армии и другие.

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Эти силы имеют на вооружении:

более 300 танков,

более 700 ББМ,

более 1 тысячи единиц ствольной и реактивной артиллерии.

На первый взгляд, кажется, что это – огромное количество техники. Однако с учетом общего количества группировки в более 70 тысяч бойцов, хочу отметить, что такая комплектация вооружения и военной техники является просто критически неполной.

Дефицит в танках, например, – более 60% штатной комплектации, дефицит ББМ – 75%. Единственное, что более-менее соответствует штатной комплектации, то это артиллерия, которая и работает нон-стоп.

В резерве этой группировки есть до 15 тысяч солдат, с предоставленной техникой в виде сотни танков, более 200 ББМ и до 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Именно поэтому по Селидово сейчас преимущественно привлечена пехота и артиллерия, с минимизацией применения механизированной компоненты в отличие, например, от Кураховского направления.

Главная функция Селидово

Сейчас россияне контролируют в Селидово весь восточный частный сектор в северной и южной стороне города, разделенного пополам рекой Солона.

В южной части города россиянам удалось установить контроль над микрорайоном "Южный". Основные боевые действия ведутся по улицам Центральная и Береговая, упираясь в канал. Задача вражеского войска является выйти за канал и продвинуться к Весеннему, где оккупанты, двигаясь вдоль железнодорожных путей, уперлись в станцию "Селидовка".

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Однако это позволяет оккупантам контролировать логистику на улице Центральной. Это делает невозможным снабжение или отход Сил обороны Украины из Селидово на Весеннее.

В северной части Селидово оккупанты уперлись в микрорайон "Солнечный", где в многоэтажной застройке ведутся ожесточенные бои между улицами Нагорная и Гоголя. Основные направления просачивания для врага – это улицы Михайловская и Соленая с использованием переулков для перемещения пехоты.

Основная логистика на улице Казацкой остается под полным контролем СОУ.

В таких условиях, а также с учетом привлеченных россиянами ресурсов и достигнутых целей в городе, следует понимать, что функция Селидово – это торможение продвижения российской группировки и его изматывание. По количеству вражеской техники мы можем констатировать значительные потери и сложности восстановления ВВТ, в результате чего по Селидовому работают многочисленные пехотные силы.

Иметь какие-то иллюзии относительно города не стоит, а вот, по его значению в вопросе изматывания врага – это совсем другой момент. Ведь именно Селидово более 2 месяцев назад стало препятствием на пути врага на Покровск и продолжает им оставаться. Селидово снижает потенциал двух групп войск, которые до сих пор так и не смогли сформировать условий для второй волны наступления на важный логистический узел в регионе.