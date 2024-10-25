Первое вмешательство третьей страны в российские "спецоперации"

Южнокорейские спецслужбы оценили первую партию северокорейских солдат в примерно 15 000 человек, а также определенное количество пилотов-истребителей.

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Этот шаг КНДР в военные усилия Кремля, который следует за предыдущими поставками ракет, вызывает несколько размышлений и последствий. Прежде всего, это беспрецедентное участие войск из страны, которая непосредственно не причастна к российскому территориальному экспансионизму на так называемом постсоветском пространстве.

Прямого военного вмешательства третьих стран не было ни в двух внутренних конфликтах России и Чечни, ни в российско-грузинском конфликте 2008 года, ни в российско-украинской войне, которая началась в гибридной форме в 2014 году и вылилась в российское вторжение в Украину в 2022 году.

Это также первый случай в истории, когда вооруженные силы азиатской страны ступили на европейскую землю и осуществили военные действия. Поворотный момент, который будущие историки наверняка отметят как эпохальное событие. Оно знаменует новый этап в положении и международной роли нынешнего пхеньянского режима, пилоты которого уже участвовали в конфликтах на Ближнем Востоке. Сейчас режим Ким Чен Ына проецируется в широкий геополитический контекст и выходит из почти полной дипломатической изоляции, в которой он находился долгое время.

На самом деле Северная Корея готовилась к этому переломному моменту в течение многих лет. Она серьезно вооружалась и могла получить доступ к ядерному оружию, хотя западные страны на самом деле не осознавали опасность для мирового мира.

С другой стороны, Европа и США в течение не менее 15 лет недооценивали гораздо более серьезную и непосредственную опасность, которую представляет перевооружение России. Оно сопровождается агрессивной антизападной политикой, организованной Кремлем. Европейские страны взамен шли саморазрушительным путем и поставили свои экономики в состояние зависимости от российских энергоносителей.

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Северокорейская интервенция, кажется, является началом чего-то более важного, что нужно будет оценить на основе событий в ближайшие десятилетия. Это может быть предвестником создания политической линии военного разлома между евроатлантическим и евроазиатским регионом, предвестником будущего глобального столкновения.

Трудности Кремля с войной

Кроме этих сценариев будущего, которые еще предстоит проверить, вмешательство Северной Кореи порождает еще по крайней мере три прямых последствия.

Во-первых, это, безусловно, указывает очевидные трудности Кремля в ведении войны, которая оказывается вредной для интересов российского режима и которая истощает жизненные силы, которые путинская Россия сохранила после примерно 15 долгих лет значительной экономической стагнации. Если Владимир Путин вынужден просить помощи у северокорейских войск, это означает:

что его кадровый военный ресурс исчерпан;

чтобы не отказаться от своих империалистических мечтаний, он готов рискнуть расширением конфликта в Украине или участвовать в таких же безумных северокорейских военных авантюрах, учитывая, что Россия и Северная Корея только что объявили о соглашении о взаимной военной помощи.

Во-вторых, хотя северокорейская экспедиция кажется своего рода отчаянным шагом Путина и четким свидетельством хрупкости российской военной системы, ее нельзя недооценивать. На самом деле мы не знаем, но можем предположить, что режим Пхеньяна намерен усилить свое участие и хочет постепенно развертывать все больше людей на украинском театре войны, чтобы перевернуть численный баланс сил и выйти из нынешнего тупика войны в пользу России.

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Но даже если бы это было не так, масштабы нынешнего вмешательства Северной Кореи могли бы стать существенной помощью для Кремля, нанести дальнейший ущерб меньшим украинским силам и позволить Путину отложить всеобщую мобилизацию, которой он избегает, опасаясь дестабилизирующего влияния на его режим.

Каждое расширение конфликта получает зеркальный ответ

Все это побуждает к окончательному и решительному размышлению. Несколько дней назад бывший Главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на конференции в Лондоне отметил, что Украина борется против огромной коалиции авторитарных стран, а не только против России. Он отметил, что Украина сама не может победить такую широкую коалицию. Эти заявления Залужного предшествовали новостям о развертывании сухопутных войск Северной Кореи.

Даже без вмешательства Северной Кореи Запад должен был бы прилагать больше усилий для защиты территориальной целостности Украины не только на основе международного права, но, прежде всего, через такие договоры как Хельсинкский акт и Будапештский меморандум.

Можно ли сейчас западным странам пассивно наблюдать за объективным расширением конфликта, которое представляет вмешательство Северной Кореи? В истории каждое расширение конфликта на одном из фронтов приводило к естественному зеркальному результату другой стороны. В этом случае можно задать вопрос – кроме активизации западных поставок вооружения в Украину, некоторые страны могут или должны рассмотреть вопрос о создании контингентов для прямого вмешательства в войну.

Эти контингенты, во избежание обвинений в эскалации, имели бы такую же численность, как и войско КНДР. Это своего рода симметричный и сдерживающий ответ на эскалацию, которой Путин пытается достичь.

Возможный страх потерять сферу действия пятой статьи НАТО (обязанность взаимной обороны) в случае следующих нападений России можно было бы преодолеть, предусмотрев развертывание войск только на украинской земле для защиты территориальной целостности Украины. Также нужна была бы торжественная декларация саммита НАТО, которая будет предупреждать Россию не использовать возможность для нападений на страны НАТО, которых все равно будут защищать их союзники.

Страны, которые должны чувствовать себя под наибольшим сомнением в этом смысле, – это Польша и страны Балтии, чью свободу и независимость, учитывая дальнейший и предполагаемый российский экспансионизм, сейчас защищает вооруженная украинская молодежь.