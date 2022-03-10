К счастью, в результате обстрела никто не погиб. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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Однако разрушения в селе все-таки есть.

Отметим, украинские военные сдерживают российских террористов в направлениях: Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовка на Херсонщине. Там наша армия дает оккупантам активный отпор.

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