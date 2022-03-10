На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув. Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.

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Однак руйнування в селі все-таки є. Наразі місцеві мешканці залишилися без світла.

Зауважимо, українські військові стримують російських терористів у напрямках: Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та Нововоронцовка на Херсонщині. Там наша армія дає окупантам активну відсіч.

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