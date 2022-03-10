Збройним силам вдається стримувати ворога у напрямказ Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та Нововоронцовка на Херсонщині. Наша армія дає відсіч загарбникам.

Зауважте Українські оборонці захищають Харків та Охтирку, триває кругова оборона Маріуполя

На інших напрямках Півдня України Збройні сили проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання тероборони.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка. На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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