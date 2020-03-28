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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Село на Черниговщине объявили очагом вспышки COVID-19

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      В селе Комаровка Черниговской области, где обнаружили первого больного коронавирусом, установили особый режим въезда и выезда. Также жителей населенного пункта призвали к самоизоляции.

      В Комаровка Борзнянского района действуют два контрольно-пропускных пункта. НА КПП будут дежурить полицейские и медики. Попасть в деревню или покинуть ее можно будет только при наличии удостоверения личности, информирует глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в фейсбуке. В селе проведут дезинфекцию.

      К теме Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг

      Отметим, первый случай заболевания COVID-19 на Черниговщине подтвердили 27 марта. Инфицированный находится в Борзнянской районной больнице, его состояние – удовлетворительное.

      Сейчас в Украине коронавирус диагностировали у 311 человек, 8 случаев – летальные, 4 человека выздоровели. Больше всего больных – в Киеве, Черновицкой области, Киевской области и на Тернопольщине.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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