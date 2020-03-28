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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Село на Чернігівщині оголосили осередком спалаху COVID-19

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      У селі Комарівка н Чернігівщині встановлять блокпости / 5 канал

      У селі Комарівка Чернігівської області, де виявили першого хворого на коронавірус, встановили особливий режим в’їзду та виїзду. Також жителів населеного пункту закликали до самоізоляції.

      У Комарівці Борзнянського району діятимуть два контрольно-пропускні пункти. НА КПП чергуватимуть поліцейські та медики. Потрапити у село або покинути його можна буде лише за наявності посвідчення особи, інформує голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко своїй стор. У селі проведуть дезінфекцію.

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      Зазначимо, перший випадок захворювання COVID-19 на Чернігівщині підтвердили 27 березня. Зараз інфікований перебуває в Борзнянській районній лікарні, його стан – задовільний.

      Наразі в Україні коронавірус діагностували у 311 осіб, 8 випадків – летальні, 4 людей одужали. Найбільше хворих – у Києві, Чернівецькій області, Київській області та на Тернопільщині.

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини Чернігова Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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