Так, 21 июня Киевский апелляционный суд сменил Семену Семенченко меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест. Но начальник ГУР Кирилл Буданов поручился за него и попросил отпустить его на войну.

Артиллерийский обстрел Харькова и удар по оккупантам на Змеином: основное за 118 день войны

ГУР хочет, чтобы Семенченко помогал защищать Украину

Оказалось, что ответное письмо Буданов написал еще 13 июня. Он заявил, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".

Он указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, а также его вина не доказана. В случае увольнения Семенченко из-под стражи ГУР обещает проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и отправился на фронт, а после окончания боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании поучаствовать в обороне государства. И большинство обвиняемых по этому делу уже исполняют обязанность по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях.

Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государств, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками избегания им ответственности.

Поедет ли Семенченко на войну еще неясно

21 июня Киевский апелляционный суд частично принял апелляционную жалобу защитника Семенченко и согласился освободить его под круглосуточный домашний арест. На него возложили обязанности прибывать по требованию в суд и воздержаться от общения со свидетелями.

Полное решение суда будет обнародовано 23 июня. Срок действия определения – 60 дней, то есть до 19 августа 2022 года.

Дело Семенченко: что известно

В СБУ 29 сентября заявили, что завершили досудебное расследование в производстве в отношении 9 человек, среди которых экснардеп Семен Семенченко.

Он подозревается в организации незаконного вооруженного формирования, которое в 2018 году действовало в Киеве и на территории области. Это формирование имело тренировочную базу и целый склад оружия и взрывчатки.

В Офисе генпрокурора рассказали, что участники формирования июля 2019 года произвели выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из пророссийских телеканалов в Киеве. Действие квалифицировали как теракт.

Кроме того, Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в организации и реализации противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые позже продавались государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Также следователи утверждают , что имеют данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ПВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока и есть зафиксированные предложения по организации незаконного снабжения оружием в эти страны.

Семенченко своей вины не признает. В знак протеста он голодал. 27 сентября он потерял сознание в изоляторе СБУ. После этого его перевели в Лукьяновское СИЗО.

Важно – кафиры планируют снова напасть на Харьковщину, эвакуируйтесь: смотрите видео