Так, 21 червня Київський апеляційний суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Але начальник ГУР Кирило Буданов поручився за нього та попросив відпустити його на війну.

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ГУР хоче, щоб Семенченко допомагав захищати Україну

Виявилось, що відповідний лист Буданов написав ще 13 червня. Він заявив, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".

Він вказав, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю та здоров'ю громадян, а також його провину не доведено. У випадку звільнення Семенченка з-під варти ГУР обіцяє проконтролювати, щоб він прибув до військової частини й вирушив на фронт, а після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у судових процесах.

Буданов зауважив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави. І більшість обвинувачених у цій справі вже виконують обов’язок по обороні України зі зброєю в руках в офіційних підрозділах.

Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до складу підрозділів ЗСУ з метою оборони держав, бо вважає, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності.

Чи поїде Семенченко на війну ще незрозуміло

21 червня Київський апеляційний суд частково ухвалив апеляційну скаргу захисника Семенченка і погодився звільнити його під цілодобовий домашній арешт. На нього поклали обов’язки прибувати на вимогу в суд й утриматися від спілкування зі свідками.

Повне рішення суду буде оприлюднено 23 червня. Термін дії ухвали – 60 днів, тобто до 19 серпня 2022 року.

Справа Семенченка: що відомо

У СБУ 29 вересня заявили, що завершили досудове розслідування у провадженні щодо 9 осіб, серед яких екснардеп Семен Семенченко.

Його підозрюють в організації незаконного збройного формування, яке у 2018 році діяло в Києві та на території області. Це формування мало тренувальну базу та цілий склад зброї та вибухівки.

В Офісі генпрокурора розповіли, що учасники формування липні 2019 року здійснили постріл із протитанкового гранатомета в будівлю одного з проросійських телеканалів в Києві. Дію кваліфікували як теракт.

Окрім того, Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко підозрюються в організації та реалізації протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які пізніше продавалися державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Також слідчі стверджують, що мають дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу і що є зафіксовані пропозиції з організації незаконного постачання зброї до цих країн.

Семенченко своєї провини не визнає. У знак протесту він голодував. 27 вересня він втратив свідомість у ізоляторі СБУ. Після цього його перевели у Лук'янівське СІЗО.

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