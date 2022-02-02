Про це повідомляється на офіційній сторінці колишнього народного депутата у соціальній мережі. Там також зазначається, що засідання 2 лютого нібито "відбулося з грубим порушенням права на захист підозрюваного".

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Суддя Кваша Антоніна продовжила Семенченку термін тримання під вартою ще на два місяці,

– мовиться у дописі.

Окрім цього, додають, що його "адвокатів навіть не попередили".

Обвинувальний акт проти Семенченка

Раніше Офіс генерального прокурора поінформував про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 9 осіб, серед яких Семен Семенченко.

Розслідування встановило, що з 2018 року на території міста Києва та Київської області під керівництвом колишнього народного депутата України діяло непередбачене законом збройне формування. Воно мало тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових умінь та навичок, у тому числі за кордоном,

– вказали в ОГП.

До слова, при цьому ім'я народного депутата в Офісі генерального прокурора не зазначено, але з висунутих обвинувачень випливає, що мовиться саме про Семена Семенченка.

Справа Семена Семенченка: що відомо