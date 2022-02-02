Об этом сообщается на официальной странице бывшего народного депутата в социальной сети.
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Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на два месяца,
– говорится в сообщении.
Там также отмечается, что заседание 2 февраля состоялось с грубым нарушением права на защиту подозреваемого. Кроме того, добавляют, что его "адвокатов даже не предупредили".
Обвинительный акт против Семенченко
Ранее Офис генерального прокурора проинформировал о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых Семен Семенченко.
Расследование установило, что с 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало непредвиденное законом вооруженное формирование. Оно имело базу военного типа, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за границей,
– указали в ОГП.
К слову, при этом имя народного депутата в Офисе генерального прокурора не указано, но из предъявленных обвинений следует, что речь идет именно о Семене Семенченко.
Дело Семена Семенченко: что известно
- В СБУ 29 сентября заявили, что завершили досудебное расследование в производстве в отношении 9 человек, среди которых экс-нардеп Семен Семенченко.
- Следствие заявило, что с 2018 года в Киеве и на территории области действовало незаконное вооруженное формирование, у которого была тренировочная база и целый арсенал оружия и взрывчатки.
- В Офисе генпрокурора рассказали, что участники формирования июле 2019 года совершили теракт – выстрел из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.
- Семенченко своей вины не признает. В знак протеста он голодает. 27 сентября он потерял сознание в изоляторе СБУ. После этого его перевели в Лукьяновское СИЗО.