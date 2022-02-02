Об этом сообщается на официальной странице бывшего народного депутата в социальной сети.

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Судья Кваша Антонина продлила Семенченко срок содержания под стражей еще на два месяца,

– говорится в сообщении.

Там также отмечается, что заседание 2 февраля состоялось с грубым нарушением права на защиту подозреваемого. Кроме того, добавляют, что его "адвокатов даже не предупредили".

Обвинительный акт против Семенченко

Ранее Офис генерального прокурора проинформировал о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых Семен Семенченко.

Расследование установило, что с 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством бывшего народного депутата Украины действовало непредвиденное законом вооруженное формирование. Оно имело базу военного типа, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за границей,

– указали в ОГП.

К слову, при этом имя народного депутата в Офисе генерального прокурора не указано, но из предъявленных обвинений следует, что речь идет именно о Семене Семенченко.

Дело Семена Семенченко: что известно