"Внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко отреагировал на подозрение экс-нардепу Семену Семенченко из-за вероятного обстрела телеканала "112 Украина". Он заявил, что Семенченко следует наградить за такое.

Шевченко написал, что Служба безопасности Украины обвинила Семенченко в том, что в 2019 году он, вместе с ветеранами добровольческого батальона "Донбасс", обстрелял здание канала.

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Если это правда, то Семен и собратья должны получить государственные награды за то, что в условиях бездействия и импотенции власти пытались уничтожить рупор российской пропаганды!

– утверждает Шевченко.

Подозрение Семенченко: что этому предшествовало

О подозрении относительно обстрела Семенченко сообщили 14 мая. Следствие утверждает, что Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования для совершения теракта.

Кроме того, в СБУ считают, что Семенченко организовал передачу денег, чтобы купить средства для теракта.

Если вину экс-нардепа докажут, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.