Об этом сообщила жена бывшего народного депутата Наталка Музыка. Она не знает, что стало причиной перевода Семенченко.

Ранее Суд продлил арест Семену Семенченко: назвали его время пребывания в СИЗО

Не знаю, что в конце концов на то повлияло – давление общественности или внимание со стороны правозащитников. Думаю, что это совместные усилия!

– написала музыка.

С представителями омбудсмена обсудили защиту прав Семенченко

Жена экс-нардепа отметила, что с представителями омбудмсена обсудили пути направлении защиты прав Семенченко, а также договорились о следующей встрече. Музыка поблагодарила Людмилу Денисову.

Семенченко в течение 60 дней голодает

Отметим, что задержанный Семенченко уже в течение 60 дней голодает. Недавно в изоляторе СБУ он потерял сознание. Адвокат вызвал скорую помощь: медики привели Семенченко в сознание и уехали.

Коротко о деле Семена Семеченко

Бывшему нардепу инкриминируют создание "частной военной компании". Другим основателем вроде бы является Евгений Шевченко.

Подозрение сообщили за незаконный вывоз военных запчастей в Россию.

Ни Шевченко, ни Семенченко своей вины не признают.

Сначала экс-нардепа взяли под стражу, впоследствии отправили под домашний арест и затем меру пресечения изменили опять – на содержание под стражей.

Также Семенченко объявили еще одно подозрение – в хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.

Текст публикации Наталки Музыки:

После вчерашнего визита представителей Уполномоченного по правам человека в изолятор СБУ Семен Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО.

Не знаю, что в конце концов на то повлияло – давление общественности или внимание со стороны правозащитников. Думаю, что это совместные усилия!

Сегодня обсудили дальнейшие пути направления работы по защите прав Семена, договорились на еще следующую встречу.

Благодарна сотрудникам офиса Людмила Денисова за чуткое отношение.

Сегодня от них я получила поддержку и помощь.