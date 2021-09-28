Про це повідомила дружина колишнього народного депутата Наталка Музика. Вона не знає, що стало причиною переведення Семенченка.

Раніше Суд продовжив арешт Семену Семенченку: назвали його час перебування у СІЗО

Не знаю, що врешті решт на то вплинуло – тиск громадськості або увага зі сторони правозахисників. Думаю, що це спільні зусилля!

– написала Музика.

З представниками омбудсмена обговорили захист прав Семенченка

Дружина екснардепа наголосила, що з представниками омбудмсена обговорили шляхи напрямку захисту прав Семенченка, а також домовились про наступну зустріч. Музика подякував Людмилі Денісовій.

Семенченко протягом 60 днів голодує

Зазначимо, що затриманий Семенченко вже протягом 60 днів голодує. Нещодавно в ізоляторі СБУ він втратив свідомість. Адвокат викликав швидку допомогу: медики привели Семенченка у свідомість та поїхали.

Коротко про справу Семена Семеченка

Колишньому нардепу інкримінують створення "приватної військової компанії". Іншим засновником начебто є Євген Шевченко.

Підозру повідомили за незаконне вивезення військових запчастин до Росії.

Ані Шевченко, ані Семенченко своєї вини не визнають.

Спочатку екснардепа взяли під варту, згодом відправили під домашній арешт та потім запобіжку змінили знову – таки на тримання під вартою.

Також Семенченку оголосили ще одну підозру – у зберіганні вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.

Текст публікації Наталки Музики:

Після вчорашнього візіту представників Уповноваженої з прав людини до ізолятору СБУ Семен Семенченко перевели до Лук’янівського СІЗО.

Не знаю, що врешті решт на то вплинуло – тиск громадськості або увага зі сторони правозахисників. Думаю, що це спільні зусилля!

Сьогодні обсудили подальші шляхи напрямку роботи з захисту прав Семена, домовилися на ще наступну зустріч.

Вдячна співробітникам офісу Людмила Денісова за чуйне відношення.

Сьогодні від них я отримала підтримку та допомогу.