В своем фейсбуке городской голова опубликовал видео. В нем он обращается к президенту Зеленскому, а также к правоохранительным органам.

Детали "Отрезвись": мэр Конотопа облил "слугу" Качуру грязной водой, завязалась драка – видео

Семенихин подчеркнул, что заседание было под угрозой срыва. А Качура, который накануне приехал в город, мол, хотел "спровоцировать его на какое-то действие".

Он поливал грязью весь город, рассказывал, как у нас все плохо. Да, бывают проблемы. Но Качура в Киеве, где он живет, водички не попьет из крана, как можно в Конотопе,

– добавил политик.

Отметим, что именно качество воды стало одним из предметом спора между Семенихиным и Качурой. "Слуга народа" принес на заседание бутылку с мутной водой и с негодованием передал ее городскому голове. Тот в ответ обвинил власть в недостаточном финансировании и вылил жидкость на нардепа.

В видео Семенихин заявил, что хочет сейчас внести ясность во все происходящее. Мол, раньше он об этом молчал и не хотел говорить. "Сейчас из-за этого видео, в частности, я обращаюсь в правоохранительные органы и сообщаю о преступной деятельности нардепа Качуры", – заявил мэр Конотопа.

Заявление мэра Конотопа после спора с Качурой: смотрите видео

Политик утверждает, что народный избранник писал ему, что якобы может опубликовать какие-то файлы с его встречами и разговорами. В подтверждение этих слов он продемонстрировал скриншоты. Однако, к сожалению, разобрать, что на них – невозможно.

По словам Семенихина, Качура намекал, что будет мешать мэру работать и открывать против него уголовные дела, если тот не будет ему подконтрольным. Политик говорит, что "слуга" якобы хочет, чтобы тот помог ему в вопросах, связанных с коррупцией.

Что заявил после конфликта Качура

В своем телеграме Качура посмеялся над Семенихиным и заверил, что именно городской голова Конотопа спровоцировал драку, а затем спрятался за спинами охранников.

В то же время, как сообщили в "Слуге народа", правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту нападения на Качуру. Речь идет о статье, которая касается препятствования работе народного депутата. Там также отметили, что их коллега затронул вопрос плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления еды.