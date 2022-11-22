По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, подобная ситуация становится массовой почти повсеместно, а особенно критическое положение семей "чмобиков" из глубинки. Представители власти вместе с полицейскими ходят по квартирам и баракам, где живут неплательщики за коммуналку, и принудительно выбрасывают их на улицу.

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При этом как должностных лиц, так и правоохранителей вообще не беспокоит тот факт, что огромное количество выселенных банально не могут рассчитаться за коммунальные услуги именно из-за мобилизации. Ведь многие семьи не способны выжить без зарплаты мужчин, а в армии им либо не заплатили ни копейки, либо насчитали жалкие несколько сотен рублей.

В Калининграде на улицу выбросили женщину с детьми

Тысячи женщин, которых вместе с детьми российские власти бросили под открытым небом, могут не пережить зиму. Ведь без денег и крыши над головой в морозы у них не будет никаких шансов.

При этом заселиться в какие-то общежития или муниципальное жилье никто из них не сможет, ведь там тоже нужно оплачивать коммунальные услуги. Да и из государственных домов и квартир должников тоже выселяют.

Для понимания цинизма путинского режима стоит отметить, что в Калининграде власти лишили права на жилье мать 8 детей. При этом муж женщины погиб в Украине, зять вернулся с войны без конечностей, а сына, который мог бы хоть как-то содержать семью, мобилизовали. Пока с ним нет никакой связи.

Понятно, что женщина с 8 детьми и безногим "Ванькой" ничего от власти не добьется, даже несмотря на ее "заслуги перед родиной". Чиновникам глубоко наплевать, где будет жить награжденная орденом "Материнская слава", и как будет выживать ее семья. Потому что государство от этих людей все нужное для себя – совершеннолетних мужчин – уже забрало. Все остальные ему не интересны.

Всего в России накануне зимы, по данным должностных лиц, государство лишило жилья около тысячи семей "чмобиков". И эта цифра будет только расти, ведь количество мобилизованных будет только увеличиваться, а состояние населения наоборот уменьшаться.

Как будут выживать сотни тысяч лишенных крыши над головой россиян, Путина и его приспешников, похоже, вообще не волнует. Между тем, в российском правительстве наоборот собираются запускать не какие-то программы по поддержке населения, а усиливать борьбу с неплательщиками за коммунальные услуги. Ведь государству нужны деньги на войну.

Долги у каждой третьей семьи

В общем, без учета семей мобилизованных, в России задолженность перед поставщиками воды, тепла и света имеет каждая третья семья. Зарплат и пенсий жителям глубинки критически не хватает даже на то, чтобы питаться крупами и платить за коммуналку. Люди вынуждены выбирать либо жизнь без долгов, либо смерть от голода.

При этом соотношение стоимости коммунальных услуг к зарплатам/соцвыплатам среднестатистического населения в России является одним из крупнейших в мире. Кое-где счета составляют от 60 до 120% от ежемесячного дохода граждан. И это только статистика за невоенное время. Теперь же, с учетом того, что Россия ведет полномасштабные боевые действия, а ее экономика трещит по швам, население будет окончательно беднеть.

При этом государство будет вынуждено все чаще залезать людям в карман. Ведь взять деньги стране просто негде. Зато отобрать последнее у людей, которые банально не способны к протестам – простое и эффективное решение. Другое дело, что даже если забрать у россиян все, вести войну несколько лет Кремль не сможет.

Все это означает лишь то, что жизнь среднестатистических жителей России будет становиться хуже от месяца к месяцу. Количество безработных будет расти, доходы будут падать, а желание Путина воевать будет окончательно приближать количество трудоспособного населения к нулевой отметке.