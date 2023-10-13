Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. Он отметил, что более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают сегодня Украину на фронте, пишет 24 Канал.

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Сегодня вручил награды семьям погибших защитников и защитниц Украины. От громады Киева медалью "Честь. Слава. Держава" посмертно награжден 41 киевлянин-военнослужащий. Из них 7 – Героев Украины,

– сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают сегодня Украину на фронте.

"Наши защитники делают все, чтобы освободить украинскую землю от российских оккупантов. Среди киевлян-военных есть раненые. Есть те, кто в плену или пропал без вести. И, к сожалению, есть погибшие герои. И сегодня мы почтили память погибших военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу свободу и независимость. История каждого защитника и каждой защитницы – это история о смелости, самоотверженности и любви к Украине. Они настоящие герои. И мы не забудем их доблести и самопожертвования", – подчеркнул мэр Киева.

Он также сообщил, что столичная власть делает все, чтобы комплексно поддерживать семьи погибших защитников.

Город выплачивает материальную помощь, оказывает профессиональную психологическую поддержку. В Киеве есть льготы на бесплатное питание для детей в школах и садах. Также дети ездят на оздоровление и отдых. И мы будем и дальше поддерживать семьи погибших Героев,

– заверил Виталий Кличко.

Отличия вручил мэр Киева Виталий Кличко / Фото КГГА

Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения Киев направил почти 800 миллионов гривен на выплату материальной помощи защитникам и их семьям, еще более 430 миллионов гривен – на обеспечение жильем защитников и их семей.

В поддержку военных частей Киев уже направил более 4,8 миллиарда гривен. Из них около 3,5 миллиарда гривен – в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные потребности.