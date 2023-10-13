Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Він наголосив, що понад 100 тисяч киян та киянок боронять сьогодні Україну на фронті, пише 24 Канал.

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Сьогодні вручив нагороди родинам загиблих захисників та захисниць України. Від громади Києва медаллю "Честь. Слава. Держава" посмертно нагороджено 41 киянина-військовослужбовця. З них 7 – Героїв України,

– повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що більш як 100 тисяч киян та киянок боронять сьогодні Україну на фронті.

"Наші захисники роблять все, щоб звільнити українську землю від російських окупантів. Серед киян-військових є поранені. Є ті, хто в полоні чи зникли безвісти. І на жаль, є загиблі герої. І сьогодні ми вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Історія кожного захисника та кожної захисниці – це історія про сміливість, самовідданість і любов до України. Вони справжні герої. І ми не забудемо їх звитяги та самопожертви", – наголосив мер Києва.

Він також повідомив, що столична влада робить все, щоб комплексно підтримувати родини захисників, які загинули.

Місто виплачує матеріальну допомогу, надає фахову психологічну підтримку. В Києві є пільги на безоплатне харчування для дітей у школах та садках. Також діти їздять на оздоровлення та відпочинок. І ми надалі підтримуватимемо родини загиблих Героїв,

– запевнив Віталій Кличко.

Відзнаки вручив мер Києва Віталій Кличко / Фото КМДА

Раніше повідомлялося, що з початку широкомасштабного вторгнення Київ спрямував майже 800 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям, ще понад 430 мільйона гривень – на забезпечення житлом захисників і їхніх сімей.

На підтримку військових частин Київ вже спрямував понад 4,8 мільярда гривень. З них майже 3,5 мільярда гривень – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби.