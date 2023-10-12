Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, яким саме відомствам буде адресована допомога. Детальніше – далі.

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Хто отримає паливо від столиці

"Паливо від столиці отримають Збройні сили України, Нацгвардія, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Держприкордонслужба та ДСНС. Це допоможе їхнім підрозділам посилити ефективність бойових і безпекових завдань, які цілодобово виконують наші захисники, обороняючи країну від агресора", – заявив Віталій Кличко.

Загалом столиця передасть захисникам в якості допомоги 650 тонн бензину та 2 000 тонн дизелю, зазначив Кличко.

Допомога силам оборони та безпеки від столиці продовжуватиметься й надалі. Адже тільки підтримуючи захисників, наближаємо нашу Перемогу!,

– наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка допомогу військовим з бюджету столиці у 2023 році було збільшено до 5 мільярдів гривень, не враховуючи соціальну підтримку та виплати.

Також повідомлялося, що на початку жовтня Віталій Кличко скликав позачергову сесію Київради, на якій захисникам було додатково виділено майже 1,3 мільярда гривень як субвенцію на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.