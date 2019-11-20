Семьи Небесной сотни будут контролировать, как ГБР будет расследовать дела Майдана

Представители семей Небесной сотни войдут в состав рабочей группы по вопросам Майдана. Они будут следить за передачей уголовных производств по событиям Майдана новосозданному подразделению ГБР. А также смогут мониторить дальнейшее их расследование.

Об этом на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Обратите внимание: Следствие по делам Майдана приостанавливается

Мы договорились с представителями семей Небесной сотни, что они, их делегаты также войдут в инвентаризационную комиссию, они будут следить за тем, как будет происходить этот процесс, упорядочения и передачи уголовных производств,

– сказал генпрокурор.

По его словам, рабочая группа также будет контролировать дальнейшее расследование этих уголовных производств новосозданным подразделением ГБР.

20 ноября генпрокуратура завершает досудебное расследование в уголовных производствах. После этого в течение 3 месяцев дела передадут в ГБР.

Главное о расследовании дел Майдана

До сих пор расследованиями занимался отдел спецрасследований генпрокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Отныне преступления Майдана будет расследовать подразделение ГБР.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После чего Горбатюк заявил о приостановлении следствия генпрокуратуры.

С 20 ноября следствие по делам Майдана приостановится на неопределенный срок. Причина – Рада не успела проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Что известно о делах Майдана?

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них расследуют убийство 91 человека.



Бывших беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского – обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Дело против них рассматривает Святошинский райсуд Киева.



О подозрении также сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них президент-беглец Виктор Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко и его бывшие заместители, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и другие.