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      Родини Небесної сотні контролюватимуть, як ДБР розслідуватиме справи Майдану

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      Родини Небесної сотні моніторитимуть розслідування справ Майдану, – Рябошапка / liga.net

      Представники родин Небесної сотні увійдуть до складу робочої групи з питань Майдану. Вони слідкуватимуть за передачею кримінальних проваджень щодо подій Майдану новоствореному підрозділу ДБР. А також зможуть моніторити подальше їх розслідування.

      Про це на брифінгу заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Зверніть увагу: Слідство у справах Майдану призупиняється

      Ми домовилися із представниками родин Небесної сотні по те, що вони, їх делегати також увійдуть до інвентаризаційної комісії, вони слідкуватимуть за тим, як відбуватиметься цей процес, упорядкування та передачі кримінальних проваджень, 
      – сказав генпрокурор.

      За його словами, робоча група також контролюватиме подальше розслідування цих кримінальних проваджень новоствореним підрозділом ДБР.

      20 листопада генпрокуратура завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях. Після цього впродовж 3 місяців справи передадуть до ДБР.

      Головне про розслідування справ Майдану

      • Досі розслідуваннями займався відділ спецрозслідувань генпрокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка.
      • У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей.
      • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Відтепер злочини Майдану розслідуватиме підрозділ ДБР.
      • 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після чого Горбатюк заявив про призупинення слідства генпрокуратури.
      • З 20 листопада слідство у справах Майдану призупиниться на невизначений термін. Причина – Рада не встигла проголосувати за зміни до закону про ДБР.

      Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, здійснені під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У них розслідують вбивство 91 людини. 

      Ексберкутівців – Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського – звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Справу проти них розглядає Святошинський райсуд Києва.

      Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них президент-втікач Віктора Януковича, ексголова СБУ Олександр Якименко і його ексзаступники, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та інші.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Державне бюро розслідувань Революція Гідності Небесна Сотня Розслідування
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