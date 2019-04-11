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      Семьи пропавших без вести обратились с весомой просьбой к властям

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      Пропавшие без вести
      Пропавшие без вести / https://focus.ua

      К украинской власти обратились семьи тех, чьи родные пропали без вести в зоне боевых действий на Востоке Украины. Они требуют выполнения Закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

      Общественная организация "Объединение родных без вести пропавших "Надежда" утверждает, что в 2019 году правительство не выполнило закон о пропавших без вести, который вступил в действие 2 августа 2018 года. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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      "Все еще не создана правительственная комиссия по вопросам пропавших без вести, которая должна координировать действия соответствующих министерств и ведомств для создания единого реестра. Также не все семьи получают социальную поддержку", – рассказала Председатель общественной организации "Объединение родных без вести пропавших "Надежда" Ядвига Лозинская.

      Семьи лиц, пропавших без вести, уже не впервые обращаются к правительству. Представители общественной организации уже присылали обращение в адрес президента и премьер-министра Украины в марте 2019 года, однако ответа они не получили.

      Народные депутаты обращались к Владимиру Гройсману с требованием предоставить информацию о состоянии выполнения закона. Правительство в ответ сообщило о принятии плана по выполнению закона, который предусматривает разработку проектов, распоряжений о создании комиссии и определении ее персонального состава,
      – пояснил Председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря.

      Григорій Немиря
      Председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря

      Однако Немыря заявил, что нет никакой информации, рассмотрел ли Кабинет Министров Украины эти вопросы и каким будет результат обращений.

      По данным СБУ, пропавшими без вести в 2014-2018 годах в зоне вооруженного конфликта на Востоке Украины считаются более 400 человек. Среди них – военнослужащие, правоохранители, бойцы добровольческих батальонов и гражданские лица.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Война на Донбассе СБУ Григорий Немыря Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
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