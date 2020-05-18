Семья с детьми поселилась в лесу: девочка заболела COVID-19, беременная женщина исчезла

На берегу реки Южный Буг в Хмельницком правоохранители нашли беременную мать с двумя детьми, которые жили в лесу без каких-либо санитарных условий.

Двух девочек, 7 и 9 лет, госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, сообщает местный телеканал "7-й канал".

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По данным правоохранителей, женщина с детьми могла приехать из Закарпатья, но никаких документов при себе они не имели. Неизвестно также, почему мать с двумя несовершеннолетними детьми остались на улице.

У одной из девочек подтвердили заболевание COVID-19, но мать сообщить не успели, ведь она ушла из больницы.



У одной из девочек обнаружили коронавирус / Фото: tv7plus.com

Сейчас больной ребенок находится в центре социально-психологической реабилитации детей в городе Полонное. Болезнь протекает бессимптомно.

После обнаружения коронавируса у девочки ПЦР-тестирование пройдут все дети из интерната:

23 воспитанника в возрасте от 4 до 17 лет

и 9 работников.

Где находится мать девочки – неизвестно. Она на предпоследних неделях беременности.