Родина з дітьми оселилась в лісі: дівчинка захворіла COVID-19, вагітна жінка зникла

На березі річки Південний Буг у Хмельницькому правоохоронці знайшли вагітну матір з двома дітьми, які мешкали в лісі без будь-яких санітарних умов.

Двоє дівчаток, 7 і 9 років, госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні, повідомляє місцевий телеканал "7-й канал".

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За даними правоохоронців, жінка з дітьми могла приїхати із Закарпаття, але жодних документів при собі вони не мали. Невідомо також, чому матір із двома неповнолітніми дітьми залишились на вулиці.

У однієї з дівчаток підтвердили захворювання COVID-19, але матір повідомити не встигли, адже вона пішла з лікарні.



В одної з дівчат виявили коронавірус / Фото: tv7plus.com

Наразі хвора дитина перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Полонне. Хвороба протікає безсимптомно.

Після виявлення коронавірусу у дівчинки ПЛР-тестування пройдуть всі діти з інтернату:

23 вихованці віком від 4 до 17 років

та 9 працівників.

Де перебуває матір дівчинки – невідомо. Вона на передостанніх тижнях вагітності.