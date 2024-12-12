Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу историю Ольги и ее семьи. Людям удалось переехать на безопасную территорию в Харьков.

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История семьи из Купянщины

Анна Черненко отметила, что Ольга с большой семьей переехала в Харьков. Сейчас все живут в двух комнатах шелтера.

Это отличается от жизни в своем доме, но у этой семьи больше нет жилья, однако у них были и квартира, и дом. Все имущество сгорело в те месяцы, когда усилилось наступление россиян (на Купянск – 24 Канал),

– сказала она.

Семье пришлось поехать в Россию. Это чудо, что они смогли вернуться обратно в Украину.

"Несмотря на недостатки зрения и самочувствие, Ольга вяжет носки и пояса, чтобы передавать это на фронт для украинских военных. Это ее небольшой, но очень важный вклад в нашу общую победу над россиянами", – подчеркнула корреспондентка.

Несмотря на бытовые неудобства все искренне радуются, что они вместе и смогли выбраться из России, куда им пришлось ехать под принуждением.

Российские военные нас вывезли в свой лагерь, мы оттуда сбежали. Там нас допрашивали по 3 раза в день, брали ДНК, отпечатки пальцев, даже у детей,

– сказала Ольга.