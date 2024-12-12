Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу історію пані Ольги та її сім'ї. Людям вдалось переїхати на безпечну територію до Харкова.

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Історія сім'ї з Куп'янщини

Анна Черненко зазначила, що пані Ольга з великою родиною переїхала до Харкова. Зараз всі живуть у двох кімнатах шелтеру.

Це відрізняється від життя у своєму помешканні, але у цієї сім'ї більше немає житла, проте у них були і квартира, і будинок. Все майно згоріло у ті місяці, коли посилився наступ росіян (на Куп'янськ – 24 Канал),

– сказала вона.

Родині довелось поїхати у Росію. Це диво, що вони змогли повернутись назад до України.

"Попри вади зору та самопочуття, пані Ольга в'яже шкарпетки та пояси, щоб передавати це на фронт для українських військових. Це її невеликий, але дуже важливий внесок у нашу спільну перемогу над росіянами", – підкреслила кореспондентка.

Попри побутові незручності всі щиро радіють, що вони разом та змогли вибратись з Росії, куди їм довелось їхати під примусом.

Російські військові нас вивезли у свій табір, ми звідти втекли. Там нас допитували по 3 рази на день, брали ДНК, відбитки пальців, навіть у дітей,

– сказала пані Ольга.