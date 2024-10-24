Журналист Игорь Мосейчук изучил декларацию Олега Фариона и выяснил интересные факты. Только за один день семья чиновника приобрела в собственность квартиру, дом и пять земельных участков на несколько гектаров.

Смотрите также Помогли уклониться от мобилизации более 1000 мужчинам: в Киеве задержали 3 должностных лиц ТЦК

Что известно

В 2022 году Олег Фарион подавал декларацию кандидата на должность врача-психиатра в КНП "Кременецкая опорная больница", куда успешно был принят. Параллельно, Фарион стал главой ВВК при Кременецком ТЦК и СП.

В своей декларации за 2022 год врач указал, что владеет тремя относительно старенькими авто ВАЗ, SKODA и ИЖ-2717. По сбережениям, то он отметил наличные: своих 5 тысяч долларов и 10 тысяч долларов жены. По заработной плате – 280 тысяч гривен своих и жены, что также работает врачом, 389 тысяч гривен.

Данные декларации Фариона указывают, что по состоянию на 2022 год семья врачей не имела ничего из недвижимости.

Проработав год председателем ВВК при Кременецком ТЦК Олег Фарион получил повышение. Сейчас он – начальник медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП, лейтенант медицинской службы.

Декларация уже за 2023 год свидетельствует, что семья Фариона таки обзавелась недвижимостью.

Так, 5 июля 2023 года, жена Роксолана Мирус-Фарион, за один день стала обладательницей квартиры 48,8 метров квадратных в Тернополе, жилого дома на 104,5 метров квадратных в селе Высшие Лубянки Збаражской ОТГ и земельных участков площадью 17249, 4000, 2500, 2200 и 1500 метров квадратных.

В графе "стоимость" – никаких данных не указано. В декларации также нет указаний о получении данного имущества в наследство, подарок и тому подобное.

Суммарная заработная плата Олега Фариона и его жены Роксоланы Мирус-Фарион составляла почти 670 тысяч гривен, но и этих средств вряд ли хватило бы для такой массовой закупки.

Кстати, после скандала с Татьяной Крупой и фальшивыми справками об инвалидности у нескольких десятков прокуроров Хмельницкой области президент Зеленский приказал ликвидировать МСЭК.