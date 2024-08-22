Канализационная шахта находится на территории частного домохозяйства внутри гаража. Члены семьи пытались вытащить друг друга, однако неудачно.

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Трагическая смерть на Черниговщине

Как рассказали в ГСЧС, сообщение о том, что в канализационную шахту на территории частного дома упали три человека, поступило в 15:13.

На место происшествия прибыло 8 спасателей и две единицы техники. Чрезвычайники в средствах защиты органов зрения и дыхания спустились в шахту и достали тела погибших,

– пишут в ГСЧС.

Выяснилось, что погибшими оказались мужчина 1975 года рождения, женщина 1984 года и их 17-летний сын. По данным полиции, что члены семьи по очереди провалились в шахту внутри гаража. Пытаясь вытащить друг друга, семья погибла.

Канализационная шахта, что стала причиной трагедии / полиция

Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами. На месте работали следственно-оперативная группа Новгород-Северского райотдела полиции, специалист-криминалист и следователи следственного управления областной полиции, спасатели ГСЧС.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели семьи / полиция