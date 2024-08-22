Каналізаційна шахта знаходиться на території приватного домогосподарства всередині гаражу. Члени сім'ї намагалися витягнути одне одного, однак невдало.

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Трагічна смерть на Чернігівщині

Як розповіли в ДСНС, повідомлення про те, що до каналізаційної шахти на території приватного будинку впали троє людей, надійшло о 15:13.

На місце події прибуло 8 рятувальників та дві одиниці техніки. Надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у шахту та дістали тіла загиблих, – пишуть у ДСНС.

З'ясувалося, що загиблими виявилися чоловік 1975 року народження, жінка 1984 року та їх 17-річний син. За данними поліції, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, сім'я загинула.

Каналізаційна шахта, що стала причиною трагедії / поліція

Причина та обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами. На місці працювали слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського райвідділу поліції, спеціаліст-криміналіст та слідчі слідчого управління обласної поліції, рятувальники ДСНС.

Правоохоронці встановлюють обставини гибелі родини / поліція