У фейкових листах від "податкової" мовиться про "необхідність перевірки". Однак, відкривши файл, користувачі дають аферистам доступ до комп'ютера.

Дивіться також У Молдові шахраї ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро

Українців попередили про фейкові листи від "податкової"

Шахраї, які викрадають гроші українців, вигадали нову схему. Так, зловмисники надсилають електронні листи для нібито "проведення перевірки незаконної діяльності контрагентів". Фейкове повідомлення надсилають від імені філій ДПІ міста Києва.

У листі, у якому, до слова, можна побачити помилки й неправильно написані слова, аферисти закликають відкрити доданий до листа файл, який інфікований шкідливим програмним забезпеченням. Відкривши файл, користувачі надають шахраям доступ до комп'ютера. У такий спосіб зловмисники переказують гроші з рахунків підприємства на власні.



Фейкові листи від "податкової" / Інфографіка кіберполіції України

Важливо. У кіберполіції закликали відразу звертатися до Державної податкової служби, якщо на пошту підприємства надійшов такий лист. Це дозволить верифікувати інформацію та захистити себе від шахраїв. "Гаряча" лінія ДПС: 0-800-501-007.

Як не стати жертвою шахраїв

У кіберполіції дали низку порад, як убезпечити себе від зловмисників:

Не завантажуйте файли з ненадійних джерел та не переходьте за підозрілими посиланнями.

Використовуйте і регулярно оновлюйте антивіруси – це збільшує шанси на виявлення шкідливого програмного забезпечення.

Оновлюйте операційну систему та ПЗ до останніх версій, адже це допомагає закрити потенційні вразливості.

Не користуйтеся програмами, розробленими у Росії – їх можуть використовувати спецслужби країни-агресорки.

Завжди перевіряйте інформацію.

Зверніть увагу! Якщо ви стали жертвою кіберзлочину – негайно зателефонуйте за номером 102, зверніться до найближчого відділку поліції або подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням.