Поддержать их пришли побратимы Игоря Дашко. Приблизительно за месяц до начала войны он прибыл на службу в Мариуполь, а потом стал на защиту города, передает 24 канал.

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Игорь Дашко подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы остановить врага

"Он погиб геройски. Вел боевые действия бок о бок с бойцами "Азова". У него была радиостанция, и чтобы не допустить ее попадания к врагу, погиб, подорвав себя. Последние слова, которые он сказал в эфире этой радиостанции, были "Слава Украине!", – рассказал товарищ погибшего Игоря Дашко с позывным "Днепр".

Подполковник Игорь Дашко был родом из Самборщины. У него остались жена Ольга и 19-летняя дочь Мария. Своего жилья семья не имела и всегда жила в арендованном. Теперь у них во Львове собственная квартира.

О поступке Игоря мы узнали из интернета, и он очень поразил нас. Нам захотелось отблагодарить его семью. Это однокомнатная квартира в новострое. Впоследствии мы сделаем ремонт, меблируем и передадим владелице. Мы это делаем для того, чтобы наши коллеги присоединялись и тем самым поддерживали наших героев,

– отметил представитель строительной компании Резидент Девелопмент Вячеслав Чепиль.

Дочь Мария Дашко говорит, что новый дом было ожидаемым, но не такой ценой.

Герой был счастлив защищать Украину

"Честно говоря, это был лучший отец в мире. И я очень сильно по нему скучаю. Когда нам позвонили и рассказали, то первое, что я испытала – это пустота внутри. С другой стороны – гордость за своего отца. Я горжусь этим человеком. Не просто отцом, а вообще как человеком», – поделилась дочь Мария.

В последний раз, когда Игорь переписывался с женой, он сказал, что счастлив защищать свою Родину. А она волновалась за него каждую минуту.

"Мы уже ждали два года, когда он был в АТО, и я надеялась, что такое уже никогда не повторится. Но так случилось. Предчувствия были и у меня, и у дочки. Но мне выпал шанс поехать туда за неделю до войны, в Мариуполь. И там были очень счастливые моменты", – рассказывает жена Игоря Ольга Дашко.

За несколько дней до того, как исчезла связь с ним, я писала ему, что очень сильно за него переживаю. Он обещал, что все будет хорошо,

– добавила дочь Мария.

Мария очень хочет стать медсестрой и сейчас учится в медицинском колледже. В подаренной квартире с мамой они будут жить вместе.