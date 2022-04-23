Підтримати їх прийшли побратими Ігоря Дашка. Приблизно за місяць до початку війни він прибув на службу до Маріуполя, а згодом і став на захист міста, передає 24 канал.

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Ігор Дашко підірвав себе разом з радіостанцією, щоб зупинити ворога

"Він загинув героїчно. Вів бойові дії пліч-о-пліч з бійцями "Азову". У нього була радіостанція, і щоб не допустити її потрапляння до ворога, загинув, підірвавши себе. Останні слова, які він сказав в ефірі цієї радіостанції, були "Слава Україні!", – розповів товариш загиблого Ігоря Дашка із позивним "Дніпро".

Підполковник Ігор Дашко був родом із Самбірщини. У нього залишились дружина Ольга і 19-річна донька Марія. Свого житла сім’я не мала і завжди мешкали в орендованому. Тепер же матимуть у Львові власну квартиру.

Про вчинок Ігоря ми дізнались з інтернету, і він нас дуже вразив. Нам захотілось віддячити його родині. Це однокімнатна квартира в новобудові. Згодом ми зробимо ремонт, умеблюємо і передамо власнику. Ми це робимо для того, щоб наші колеги долучались і тим самим підтримували наших героїв,

– зазначив представник будівельної компанії Резидент Девелопмент В'ячеслав Чепіль.

Донька Марія Дашко каже, що нове помешкання було очікуваним, але не такою ціною.

Герой був щасливий захищати Україну

"Чесно кажучи, це був найкращий батько в світі. І я дуже сильно за ним сумую. Коли нам подзвонили та розповіли, то перше, що я відчула – це пустоту всередині. З іншого боку – гордість за свого батька. Я пишаюся цією людиною. Не як просто батьком, а взагалі як людиною", – поділилась донька Марія.

Востаннє, коли Ігор переписувався з дружиною, він сказав, що щасливий захищати свою Батьківщину. А вона хвилювалась за нього щохвилини.

"Ми вже чекали два роки, коли він був в АТО, і я сподівалась, що таке вже ніколи не повториться. Але так трапилось. Передчуття були і в мене, і в дитини. Але мені випав шанс поїхати туди за тиждень до війни, в Маріуполь. І там були дуже щасливі моменти", – розповідає дружина Ігоря – Ольга Дашко.

За декілька днів до того, як пропав зв’язок з ним, я писала йому, що дуже сильно за нього переживаю. Він обіцяв, що все буде добре,

– додала донька Марія.

Марія дуже хоче стати медсестрою і зараз навчається у медичному коледжі. У подарованій квартирі з мамою вони житимуть разом.