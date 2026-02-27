Миллионное состояние: что нашли в подозреваемого в коррупции полковника Воздушных Сил, – BihusInfo

Семья командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции, за последние годы могла приобрести недвижимости на около миллиона долларов. Большинство активов оформлены на его родителей и 26-летнего сына.

Имущество официально не представлено в декларации. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.info.

Смотрите также Масштабное хищение: что известно о должностных лицах Воздушных сил и СБУ, которых разоблачили на взятке

Что известно о миллионном состоянии подозреваемого в коррупции украинца?

Расследователи Bihus.Info установили, что значительная часть имущества записана на мать полковника – пенсионерку, которая в 2025 году открыла ФЛП. Впоследствии она стала владелицей апартаментов в горнолыжном курорте Буковель в комплексе Mountain Residence стоимостью 6,5 миллионов гривен. Кроме того, на ее имя оформлен новый дом под Житомиром, несколько квартир в Киеве и другие объекты недвижимости.



Журналисты нашли недвижимость у украинца / Bihus.info

Журналисты также обнаружили активы у 26-летнего сына Андрея Украинца – Ильи. На него записаны квартира в столичном ЖК "Варшавский", а также несколько домов и земельных участков на Житомирщине.

По подсчетам расследователей, общая стоимость имущества, приобретенного семьей за последние годы, может достигать около миллиона долларов. В то же время в декларациях самого полковника указаны лишь несколько земельных участков, квартира и две старые машины.

Что известно о разоблачении масштабной коррупционной схемы?