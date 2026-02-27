Миллионное состояние: что нашли в подозреваемого в коррупции полковника Воздушных Сил, – BihusInfo
- Семья полковника ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции, приобрела недвижимость на около миллиона долларов, записанную на его родителей и сына.
- Расследование показало, что имущество, в частности апартаменты в Буковеле и несколько квартир в Киеве, оформлено на мать и сына Украинца, в то время как в декларациях полковника указаны лишь несколько участков и автомобили.
Семья командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции, за последние годы могла приобрести недвижимости на около миллиона долларов. Большинство активов оформлены на его родителей и 26-летнего сына.
Имущество официально не представлено в декларации. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.info.
Смотрите также Масштабное хищение: что известно о должностных лицах Воздушных сил и СБУ, которых разоблачили на взятке
Что известно о миллионном состоянии подозреваемого в коррупции украинца?
Расследователи Bihus.Info установили, что значительная часть имущества записана на мать полковника – пенсионерку, которая в 2025 году открыла ФЛП. Впоследствии она стала владелицей апартаментов в горнолыжном курорте Буковель в комплексе Mountain Residence стоимостью 6,5 миллионов гривен. Кроме того, на ее имя оформлен новый дом под Житомиром, несколько квартир в Киеве и другие объекты недвижимости.
Журналисты нашли недвижимость у украинца / Bihus.info
Журналисты также обнаружили активы у 26-летнего сына Андрея Украинца – Ильи. На него записаны квартира в столичном ЖК "Варшавский", а также несколько домов и земельных участков на Житомирщине.
По подсчетам расследователей, общая стоимость имущества, приобретенного семьей за последние годы, может достигать около миллиона долларов. В то же время в декларациях самого полковника указаны лишь несколько земельных участков, квартира и две старые машины.
Что известно о разоблачении масштабной коррупционной схемы?
Генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал "пленки" с разговорами командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области перед их задержанием. В деле речь идет о хищении 1,4 миллиарда гривен на строительство укрытий для самолетов, где были зафиксированы попытки скрыть несоответствие конструкций требованиям.
По версии следствия, Украинец вместе с Компаниченко вероятно организовал коррупционную схему при возведении укрытий для самолетов. Несмотря на то, что проверки Департамента военной контрразведки Служба безопасности Украины зафиксировали существенные нарушения, авансовые платежи по заключенным договорам все равно начали перечислять.