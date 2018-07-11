Семья из Британии заявила об исчезновении родственника на ЧМ в России

Гражданин Великобритании Дуглас Моретон, который приехал в Россию на чемпионат мира по футболу, пропал 6 июля, после матча Англия – Швеция в Самаре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников пропавшего.

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Отмечается, что 6 июля Моретон после игры должен был лететь в Москву. Родственники предполагают, что он доехал до столицы, поскольку с его кредитной карточки происходило списание денег.

"Интерфакс" со ссылкой на МВД по Самарской области пишет, что заявлений о пропаже иностранца к ним не поступало.

В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных граждан не поступало, информация размещенная в СМИ в данный момент проверяется,

– сказал сотрудник пресс-службы.