Сім'я з Британії заявила про зникнення родича на ЧС в Росії

Громадянин Британії Дуглас Моретон, який приїхав до Росії на чемпіонат світу з футболу, пропав 6 липня, після матчу Англія – Швеція в Самарі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на родичів зниклого.

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Зазначається, що 6 липня Моретон після гри повинен був летіти в Москву. Родичі припускають, що він доїхав до столиці, оскільки з його кредитної картки відбувалося списання грошей.

"Інтерфакс" з посиланням на МВС по Самарській області пише, що заяв про зникнення іноземця до них не надходило.

До органів внутрішніх справ ГУ МВС Росії по Самарській області заяву про безвісти зниклих іноземних громадян не надходили, інформація розміщена в ЗМІ в даний момент перевіряється,

– сказав співробітник прес-служби.