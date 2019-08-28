Семья одесситов выиграла миллион гривен в "Лото-Забава" благодаря билету, купленному онлайн

Выиграть миллион гривен благодаря лотерейному билету, купленному онлайн. Этот способ разбогатеть выбрала для себя Диана Цуркан из Одессы.

Ей понадобилось всего полгода игры в "Лото-Забава", чтобы стать миллионершей и приехать за чеком в студию любимой лотереи. Советует покупать лотерейные билеты в режиме онлайн, ведь это, по ее мнению, очень удобно.

В онлайне, посмотрела в кабинете и сразу сказала мужу. Мы сначала во все это не поверили, но через несколько дней обратились на горячую линию, нам подтвердили наш выигрыш,

– рассказывает миллионерша "Лото-Забава" Диана Цуркан.

Кроме основного денежного приза, супругов ожидала эксклюзивная подарочная программа "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", которая пришлась как раз на празднование Дня Независимости Украины.

Лимузин, личный фотограф, Межигорье, насыщенная развлекательная программа. О том, что семья однажды заживет роскошной жизнью, Андрей Цуркан даже не подозревал. Ведь его жена покупала лотерейные билеты, не афишируя свое новое увлечение.

Она себе сама это все делала дело, тихонько. Втихомолку, берет там билеты. И вот такая ее натура привела нас к миллиону,

– рассказал муж миллионерши "Лото-Забава" Андрей Цуркан.

Мы хотим дом купить и поэтому я и начала покупать лотерейные билеты, надеялась: а вдруг? И "вдруг" наступило. Мне не до конца верится. Кажется – сон, что сейчас проснусь и все,

– поделилась миллионерша "Лото-Забава" Диана Цуркан.

Для семейства Цуркан удалось осуществить еще одну мечту – им организовали эксклюзивный полет на самолете над Киевом.

Сложно передать впечатления словами, аж руки вспотели! Все молитвы в воздухе успели вспомнить. Зато очень довольны тем, что сделали это!,

– рассказали после приземления Диана и Андрей.

Осуществляет мечты украинцев "Лото-Забава" уже почти 20 лет. За это время миллионерами и мультимиллионерами стали уже 340 счастливчиков. Кстати, в том же тираже, когда Диана и Андрей получили заветный чек, в Украине появился новый, уже 28-й миллионер 2019 года.