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      Родина одеситів виграла мільйон гривень у "Лото-Забава" завдяки білету, купленому онлайн

      Нова тема 58 Читать новость на русском

      Виграти мільйон гривень завдяки лотерейному білету, купленому онлайн. Цей сучасний спосіб розбагатіти обрала для себе Діана Цуркан із Одеси.

      Їй знадобилось лише півроку гри в "Лото-Забава", щоб стати мільйонеркою та приїхати за чеком до студії улюбленої лотереї. Радить купувати лотерейні білети в режимі онлайн, адже це, на її думку, дуже зручно.

      В онлайні, подивилася в кабінеті та відразу сказала чоловікові. Ми спочатку у все це не повірили, але через кілька днів, звернулись на гарячу лінію, нам підтвердили наш виграш,
      – розповідає мільйонерка "Лото-Забава" Діана Цуркан.

      Окрім основного грошового призу на подружжя очікувала ексклюзивна подарункова програма "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", яка припала як раз на святкування Дня Незалежності України.

      Лімузин, особистий фотограф, Межигір’я, насичена розважальна програма. Про те, що родина одного дня заживе розкішним життям, Андрій Цуркан навіть не підозрював, адже його дружина купувала лотерейні білети, не афішуючи своє нове захоплення.

      Вона собі сама це все робила діло, тихенько. Тишком нишком, бере там білети. І ось така її натура привела нас до мільйона,
      – розповів чоловік мільйонерки "Лото-Забава" Андрій Цуркан.

      Ми хочемо будинок купити і через це я і почала купувати лотерейні білети, сподівалася: а раптом? І "раптом" настало. Мені не до кінця в це віриться. Здається – сон, що зараз прокинуся і все,
      – поділилась мільйонерка "Лото-Забава" Діана Цуркан.

      Для родини Цуркан удалося здійснити ще одну мрію – для них організували ексклюзивний політ на літаку над Києвом.

      Складно передати враження словами, аж руки спітніли! Усі молитви у повітрі встигли згадати. Зате надзвичайно задоволені тим, що зробили це!,
      – розповіли після приземлення Діана та Андрій.

      Здійснює мрії українців "Лото-Забава" уже майже 20 років. За цей час мільйонерами та мультимільйонерами стали вже 340 щасливчиків. До речі, у тому ж тиражі, коли Діана та Андрій отримали омріяний чек, в Україні з’явився новий, уже 28-й мільйонер 2019 року.

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      Теги: Новини України
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