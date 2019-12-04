Соболев сделал заявление об убийстве сына и назвал фамилии 7 заказчиков
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев сделал заявление о покушении на себя и убийстве своего 3-летнего сына Александра, которое произошло 1 декабря в центре Киева. Он убеждает, что заказчиками преступления являются 7 человек, 2 из которых – судьи.
Соболев вместе с женой Инной прокомментировал журналистам трагический инцидент в Шевченковском райсуде Киева. Именно там 4 декабря избирали меру пресечения Андрею Лавреге и Евгению Семенову – подозреваемым в покушении на Соболева и убийства его сына.
Важно: Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка: все, что известно
Депутат считает, что подозреваемые – лишь исполнители преступления. Заказчиками покушения на него он назвал семь человек, среди которых:
- судья Артур Емельянов,
- судья Виктор Татьков,
- Руслан Брославский,
- Павел Малик,
- Будыка Николай – предприниматель из Мариуполя,
- Евгения Бурун – бизнесвумен из Донецка,
- Александр Грановский.
Также Соболев хочет, чтобы виновные прошли детектор лжи.
Я не готов сейчас их обвинять, ибо я не судья. Я даже претензий к ним не имею пока. Но я предлагаю, чтобы они сели на детектор лжи,
– сказал он.
Жена Соболева Инна добавила, что в тот трагический день они возвращались домой с сыном и 10-летней дочкой. Именно тогда злоумышленники и убили маленького Александра.
"Я поняла, что это был выстрел. Сразу сказала мужу, пусть быстро давит на газ. Я видела, что он живой (муж, – 24 канал). Но потом я повернулась и увидела, что у моего ребенка нет полголовы", – сказала женщина.
Новость дополняется...
Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына
- Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
- Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболевы отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
- Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым 18 и 19 лет.
- Один из них открыл огонь по автомобилю политика с балкона хостела, где ребята накануне сняли комнату. Чтобы его не заметили – киллер накрылся картонкой.
- 3 декабря подозреваемым объявили подозрение, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.