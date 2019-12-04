Соболев сделал заявление об убийстве сына и назвал фамилии 7 заказчиков

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев сделал заявление о покушении на себя и убийстве своего 3-летнего сына Александра, которое произошло 1 декабря в центре Киева. Он убеждает, что заказчиками преступления являются 7 человек, 2 из которых – судьи.

Соболев вместе с женой Инной прокомментировал журналистам трагический инцидент в Шевченковском райсуде Киева. Именно там 4 декабря избирали меру пресечения Андрею Лавреге и Евгению Семенову – подозреваемым в покушении на Соболева и убийства его сына.

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Депутат считает, что подозреваемые – лишь исполнители преступления. Заказчиками покушения на него он назвал семь человек, среди которых:

судья Артур Емельянов,

судья Виктор Татьков,

Руслан Брославский,

Павел Малик,

Будыка Николай – предприниматель из Мариуполя,

Евгения Бурун – бизнесвумен из Донецка,

Александр Грановский.

Также Соболев хочет, чтобы виновные прошли детектор лжи.

Я не готов сейчас их обвинять, ибо я не судья. Я даже претензий к ним не имею пока. Но я предлагаю, чтобы они сели на детектор лжи,

– сказал он.

Жена Соболева Инна добавила, что в тот трагический день они возвращались домой с сыном и 10-летней дочкой. Именно тогда злоумышленники и убили маленького Александра.

"Я поняла, что это был выстрел. Сразу сказала мужу, пусть быстро давит на газ. Я видела, что он живой (муж, – 24 канал). Но потом я повернулась и увидела, что у моего ребенка нет полголовы", – сказала женщина.

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