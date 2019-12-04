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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Соболев сделал заявление об убийстве сына и назвал фамилии 7 заказчиков

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      Семья Соболевых сделала заявление об убийстве их сына / Коллаж 24 канала

      Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев сделал заявление о покушении на себя и убийстве своего 3-летнего сына Александра, которое произошло 1 декабря в центре Киева. Он убеждает, что заказчиками преступления являются 7 человек, 2 из которых – судьи.

      Соболев вместе с женой Инной прокомментировал журналистам трагический инцидент в Шевченковском райсуде Киева. Именно там 4 декабря избирали меру пресечения Андрею Лавреге и Евгению Семенову – подозреваемым в покушении на Соболева и убийства его сына.

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      Депутат считает, что подозреваемые – лишь исполнители преступления. Заказчиками покушения на него он назвал семь человек, среди которых:

      • судья Артур Емельянов,
      • судья Виктор Татьков,
      • Руслан Брославский,
      • Павел Малик,
      • Будыка Николай – предприниматель из Мариуполя,
      • Евгения Бурун –  бизнесвумен из Донецка,
      • Александр Грановский.

      Также Соболев хочет, чтобы виновные прошли детектор лжи.

      Я не готов сейчас их обвинять, ибо я не судья. Я даже претензий к ним не имею пока. Но я предлагаю, чтобы они сели на детектор лжи,
      – сказал он.

      Жена Соболева Инна добавила, что в тот трагический день они возвращались домой с сыном и 10-летней дочкой. Именно тогда злоумышленники и убили маленького Александра.

      "Я поняла, что это был выстрел. Сразу сказала мужу, пусть быстро давит на газ. Я видела, что он живой (муж, – 24 канал). Но потом я повернулась и увидела, что у моего ребенка нет полголовы", – сказала женщина.

      Новость дополняется...

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболевы отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым 18 и 19 лет.
      • Один из них открыл огонь по автомобилю политика с балкона хостела, где ребята накануне сняли комнату. Чтобы его не заметили – киллер накрылся картонкой.
      • 3 декабря подозреваемым объявили подозрение, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Покушение на Соболева Жертвы Судьи Расследования
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