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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Соболєв зробив заяву про вбивство сина і назвав прізвища 9 ймовірних замовників

      1880 Читать новость на русском
      Родина Соболєвих зробила заяву про вбивство їх сина / Колаж 24 каналу

      Депутат Київської облради Вячеслав Соболєв прокоментував замах на себе та вбивство свого 3-річного сина Олександра, що сталося 1 грудня у центрі Києва. Він переконує, що замовниками злочину можуть бути 9 осіб, 2 з яких – судді.

      Соболєв разом з дружиною Інною прокоментували журналістам трагічний інцидент у Шевченківському райсуді Києва. Саме там 4 грудня обрали запобіжний захід Андрію Лаврезі та Євгену Семенову – підозрюваним у замаху на Соболєва та вбивства його сина.

      Важливо: Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо

      Депутат вважає, що підозрювані – лише виконавці злочину. Замовниками замаху на нього можуть бути 9 осіб, серед яких: 

      • Артур Ємельянов – суддя Вищого господарського суду України,
      • Віктор Татьков – ексголова Вищого господарського суду України,
      • Руслан Брославський
      • Павло Малик,
      • Михайло Іванюк – колишній АТОвець,
      • Микола Будика – підприємець з Маріуполя,
      • Євгенія Бурун – бізнесменка з Донецька,
      • Олександр Грановський – екснардеп від БПП.

      Останнє прізвище він не захотів називати – "залишає для себе". Але депутат хоче, аби усі ці люди пройшли детектор брехні. 

      Я не готовий зараз їх звинувачувати, бо я не суддя і не слідчий. Я навіть претензій до них не маю поки що. Але я пропоную, щоби вони сіли на детектор брехні і довели, що вони невинні. Але я знаю інше,
      – сказав він.

      Також Соболєв упевнений, що "полювання" на нього не припинили і будуть нові спроби вбити його.

      До теми: Замах на депутата Соболєва: відомо, як кілер готувався у готелі до нападу

      Дружина Соболєва Інна додала, що в той трагічний день вони поверталися додому з сином та 10-річною донькою. Саме тоді зловмисники і вбили маленького Олександра.

      Я зрозуміла, що це був постріл. Одразу сказала чоловіку, хай швидко тисне на газ. Я бачила, що він живий (чоловік, – 24 канал). Але потім я повернулася і побачила, що в моєї дитини нема пів голови,
      – сказала жінка.

      Новина доповнюється...

      Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
      • Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – 18 і 19 років.
      • Один з них відкрив вогонь по авто політика із балкону хостелу, де хлопці напередодні винайняли кімнату. Аби його не помітили – кілер накрився картонкою.
      • 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Замах на Соболєва Жертви Розслідування Судді
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