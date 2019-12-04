Соболєв зробив заяву про вбивство сина і назвав прізвища 9 ймовірних замовників

Депутат Київської облради Вячеслав Соболєв прокоментував замах на себе та вбивство свого 3-річного сина Олександра, що сталося 1 грудня у центрі Києва. Він переконує, що замовниками злочину можуть бути 9 осіб, 2 з яких – судді.

Соболєв разом з дружиною Інною прокоментували журналістам трагічний інцидент у Шевченківському райсуді Києва. Саме там 4 грудня обрали запобіжний захід Андрію Лаврезі та Євгену Семенову – підозрюваним у замаху на Соболєва та вбивства його сина.

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Депутат вважає, що підозрювані – лише виконавці злочину. Замовниками замаху на нього можуть бути 9 осіб, серед яких:

Артур Ємельянов – суддя Вищого господарського суду України,

– суддя Вищого господарського суду України, Віктор Татьков – ексголова Вищого господарського суду України,

– ексголова Вищого господарського суду України, Руслан Брославський ,

, Павло Малик ,

, Михайло Іванюк – колишній АТОвець,

– колишній АТОвець, Микола Будика – підприємець з Маріуполя,

– підприємець з Маріуполя, Євгенія Бурун – бізнесменка з Донецька,

– бізнесменка з Донецька, Олександр Грановський – екснардеп від БПП.

Останнє прізвище він не захотів називати – "залишає для себе". Але депутат хоче, аби усі ці люди пройшли детектор брехні.

Я не готовий зараз їх звинувачувати, бо я не суддя і не слідчий. Я навіть претензій до них не маю поки що. Але я пропоную, щоби вони сіли на детектор брехні і довели, що вони невинні. Але я знаю інше,

– сказав він.

Також Соболєв упевнений, що "полювання" на нього не припинили і будуть нові спроби вбити його.

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Дружина Соболєва Інна додала, що в той трагічний день вони поверталися додому з сином та 10-річною донькою. Саме тоді зловмисники і вбили маленького Олександра.

Я зрозуміла, що це був постріл. Одразу сказала чоловіку, хай швидко тисне на газ. Я бачила, що він живий (чоловік, – 24 канал). Але потім я повернулася і побачила, що в моєї дитини нема пів голови,

– сказала жінка.

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Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина