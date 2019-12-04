Соболєв зробив заяву про вбивство сина і назвав прізвища 9 ймовірних замовників
Депутат Київської облради Вячеслав Соболєв прокоментував замах на себе та вбивство свого 3-річного сина Олександра, що сталося 1 грудня у центрі Києва. Він переконує, що замовниками злочину можуть бути 9 осіб, 2 з яких – судді.
Соболєв разом з дружиною Інною прокоментували журналістам трагічний інцидент у Шевченківському райсуді Києва. Саме там 4 грудня обрали запобіжний захід Андрію Лаврезі та Євгену Семенову – підозрюваним у замаху на Соболєва та вбивства його сина.
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Депутат вважає, що підозрювані – лише виконавці злочину. Замовниками замаху на нього можуть бути 9 осіб, серед яких:
- Артур Ємельянов – суддя Вищого господарського суду України,
- Віктор Татьков – ексголова Вищого господарського суду України,
- Руслан Брославський,
- Павло Малик,
- Михайло Іванюк – колишній АТОвець,
- Микола Будика – підприємець з Маріуполя,
- Євгенія Бурун – бізнесменка з Донецька,
- Олександр Грановський – екснардеп від БПП.
Останнє прізвище він не захотів називати – "залишає для себе". Але депутат хоче, аби усі ці люди пройшли детектор брехні.
Я не готовий зараз їх звинувачувати, бо я не суддя і не слідчий. Я навіть претензій до них не маю поки що. Але я пропоную, щоби вони сіли на детектор брехні і довели, що вони невинні. Але я знаю інше,
– сказав він.
Також Соболєв упевнений, що "полювання" на нього не припинили і будуть нові спроби вбити його.
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Дружина Соболєва Інна додала, що в той трагічний день вони поверталися додому з сином та 10-річною донькою. Саме тоді зловмисники і вбили маленького Олександра.
Я зрозуміла, що це був постріл. Одразу сказала чоловіку, хай швидко тисне на газ. Я бачила, що він живий (чоловік, – 24 канал). Але потім я повернулася і побачила, що в моєї дитини нема пів голови,
– сказала жінка.
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Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина
- Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
- Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
- Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – 18 і 19 років.
- Один з них відкрив вогонь по авто політика із балкону хостелу, де хлопці напередодні винайняли кімнату. Аби його не помітили – кілер накрився картонкою.
- 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.